أخبار اليمن : صنعاء: حملة مرورية لضبط الدراجات المخالفة

صنعاء: حملة مرورية لضبط الدراجات المخالفةدشن مدير شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، اليوم، حملة شاملة لضبط الدراجات النارية المخالفة على مستوى أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.

واطلع اللواء البراشي ومعه مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب الأسدي، وعدد من الضباط والقيادات المرورية، على سير أعمال الحملة، التي تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن لائحة مخالفات الدراجات النارية، بعد حملة توعوية مكثفة استمرت شهر، تم خلالها إشعار سائقي الدراجات النارية بالمخالفات المرورية المتكررة، ومنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم.

وفي التدشين أكد اللواء البراشي، أن الحملة تهدف إلى حماية الأرواح، والممتلكات، وتعزيز إجراءات النظام والقانون والسلامة المرورية العامة، لاسيما بعد ارتفاع نسبة الحوادث والمخالفات الناتجة عن الاستخدام المستهتر للدراجات النارية.

وأفاد بأن المخالفات المشمولة في اللائحة تضمنت" السير بدون لوحات، عكس الخط، وقطع الإشارات، الركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات، واستثناء ارتداء الخوذة من القرار حتى يتم توفيرها في السوق بسعر مناسب.

وأشار مدير شرطة المرور إلى أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رجال المرور، من أجل سلامة الجميع، داعيا كافة مالكي وسائقي الدراجات النارية إلى تصحيح أوضاعهم، والالتزام بالتعليمات المنظمة.

ولفت إلى أنه تم التوجيه لفروع شرطة مرور أمانة العاصمة والمحافظات بإلزام كافة معارض ومحلات بيع الدراجات النارية بعدم بيع أي دراجة نارية إلا وهي مرقمة مرفقة بأدوات السلامة الأساسية وعلى رأسها الخوذة.

من جانبه أشار مدير مرور أمانة العاصمة، أن الحملة تستهدف الدراجات غير المرقمة، والدراجات المخالفة التي تدخل الطرق السريعة أو تسير دون وسائل أمان كافية، والمخالفات المرورية التي وردت في قرار مجلس الوزراء.

وأكد أن شرطة المرور حريصة على تطبيق النظام والقانون والتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، مبيناً أن الحملة تهدف إلى فرض الانضباط المروري، وليس فرض العقوبات لأجل العقوبة ذاتها.

ودعا جميع سائقي الدراجات النارية الالتزام بالأنظمة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات لما فيه تعزيز الانضباط والسلامة المرورية والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين والوصول إلى مرور آمن.

