أخبار اليمن : ارتفاع الوفيات بسبب المجاعة في غزة إلى 162

ارتفاع الوفيات بسبب المجاعة في غزة إلى 162أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، بوفاة فتى متأثرا بسوء التغذية والمجاعة المتفاقمة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الجوع إلى 162 حالة، من بينهم 92 طفلا.

ويواجه ربع سكان غزة ظروفاً "تشبه المجاعة"، بحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، الذي أكد أن أكثر من 100 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، وسط انعدام الأمن الغذائي.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع عدوان شامل يشنه الكيان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ويمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما ساهم في تفشي المجاعة وارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال والنساء بشكل خاص.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قد حذرت من أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعفت، خلال الفترة بين مارس ويونيو 2025.

وأكدت الوكالة الأممية أن استمرار الحصار يهدد بكارثة إنسانية أكبر ما لم يتم التحرك العاجل لفتح المعابر وإيصال المساعدات.

ويشهد قطاع غزة انهياراً كلياً للقطاع الطبي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، والاستهداف المستمر للمستشفيات والمراكز الصحية، ورفضه إدخال المساعدات الطبية لإنقاذ عشرات الآلاف من المصابين والمرضى في القطاع.