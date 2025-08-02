أخبار اليمن : صنعاء.. قرار جديد للمجلس السياسي الأعلى

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صنعاء.. قرار جديد للمجلس السياسي الأعلى

صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم "2" لسنة 1447هـ بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى محافظة الحديدة. صنعاء.. قرار جديد للمجلس السياسي الأعلىصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم "2" لسنة 1447هـ بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى محافظة الحديدة. واشتمل القرار على أربعة وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول على النحو الآتي: الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء الفصل الثاني: الأهداف والمهام والصلاحيات العامة الفصل الثالث: إدارة الهيئة الفرع الأول: مجلس الإدارة الفرع الثاني: الإدارة التنفيذية الفصل الرابع: الموارد المالية للهيئة ونظامها المالي الفصل الخامس: أحكام عامة وختامية ونصت المادة (24) والأخيرة من القرار بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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