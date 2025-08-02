أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار في الساعات المقبلة

توقعات بهطول أمطار في الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة والمتفرقة المصحوبة الرعد على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على أجزاء من محافظات إب، ذمار، ريمة، صنعاء، حجة، المحويت، عمران، صعدة، تعز والضالع.

في حين قد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين، البيضاء، شبوة، الجوف، سهل تهامة وهضبتي حضرموت والمهرة.

ومن المحتمل هبوب رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في بعدان. إب: 38.4ملم، بيت بوس. صنعاء: 15.5، ريمة: 14، المحويت: 10، حجة: 7.3، الكدن. الحديدة: 4.3، ذمار: 2.2، صعدة: 0.6، تعز: 0.5، زبيد: 0.5 ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من الانهيارات الطينية والصخرية ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.

كذلك حذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

