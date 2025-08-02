أخبار اليمن : اليمن يتضامن مع الصين ويُعزّي في الضحايا

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اليمن يتضامن مع الصين ويُعزّي في الضحايا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية الصين الشعبية ووقوفها إلى جانبها في ضحايا الفيضانات التي وقعت خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق البلاد. اليمن يتضامن مع الصين ويُعزّي في الضحاياأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية الصين الشعبية ووقوفها إلى جانبها في ضحايا الفيضانات التي وقعت خلال الأيام الماضية في عدد من مناطق البلاد. وعبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، عن خالص تعازي ومواساة الجمهورية اليمنية للحكومة والشعب الصيني الصديق في هذا الحادث الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى وإجلاء الآلاف من المواطنين وإلحاق أضرار في البنية التحتية. وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

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