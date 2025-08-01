أخبار اليمن : القوات المسلحة تجدّد قصف مطار "اللد"

القوات المسلحة تجدّد قصف مطار "اللد"
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار "اللد" في منطقة يافا المحتلة.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين٢".
وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع أكثر من أربعة ملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتابع تحركات العدو ومخططه الهادف لوقف جبهة الإسناد اليمنية، مؤكدا أنها ومعها كل أحرار اليمن على يقظة عالية وجهوزية تامة للتصدي لكافة التحركات المعادية حتى إفشالها، كما فشلت غيرها من المخططات والمؤامرات والتحركات خلال الفترة الماضية.
وجددت القوات المسلحة التأكيد على أن الشعب اليمني وقواته المسلحة سيظل على موقفه المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن العمليات العسكرية مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
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