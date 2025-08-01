لبوزة يعزي بوفاة الشيخ سيف مريط
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سيف عبدالله بن صالح مريط، الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالسلام عبدالله مريط، والشيخ همام ضيف الله مريط والشيخ محمد محسن مريط وإلى نجل الفقيد محمد سيف وإخوانه وآل مريط كافة بمديرية نهم محافظة صنعاء، بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الفاعلة في الجوانب الإجتماعية والقبلية والإصلاح بين الناس.
معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ سيف مريط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.