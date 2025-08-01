أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ سيف مريط

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ سيف مريطبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سيف عبدالله بن صالح مريط، الذي اختاره الله إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ عبدالسلام عبدالله مريط، والشيخ همام ضيف الله مريط والشيخ محمد محسن مريط وإلى نجل الفقيد محمد سيف وإخوانه وآل مريط كافة بمديرية نهم محافظة صنعاء، بمناقب الفقيد الوطنية وإسهاماته الفاعلة في الجوانب الإجتماعية والقبلية والإصلاح بين الناس.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"