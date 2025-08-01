أخبار اليمن : 637 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

637 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت 83 شهيداً، بينهم شهيد جرى انتشاله، و554 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان: إن "عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب استمرار القصف وخطورة المناطق المستهدفة".

وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60,332 شهيداً و147,643 مصاباً، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

ومنذ 18 مارس 2025 فقط، بلغت الأعداد 9,163 شهيداً و35,602 مصاباً.

وفي سياق متصل أفادت الوزارة بأن 53 شهيداً و400 مصاب سقطوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة من جراء استهداف مناطق توزيع المساعدات، ليرتفع إجمالي ضحايا ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش" إلى 1,383 شهيداً و9,218 إصابة.

يأتي ذلك فيما يعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاتلة مع حرب إبادة جماعية يشنّها الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023.