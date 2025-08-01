أخبار اليمن : الأرصاد يحذر: إبتعدوا عن مجاري السيول

الأرصاد يحذر: إبتعدوا عن مجاري السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، جنوب وغرب صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، ومرتفعات لحج، أبين، شبوة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، البيضاء، غرب الجوف، مرتفعات سهل تهامة وهضبتي حضرموت والمهرة.

وقد تكون الرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في المحويت: 15.2ملم، حجة: 3، صعدة: 2.5، السدة-إب: 0.2، الكود- أبين: 0.1ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور الجسور الأرضية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وتدفق السيول ومن الانهيارات الطينية والصخرية على الطرقات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.