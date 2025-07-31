أخبار اليمن : توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحر

توقعات بأمطار رعدية واضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح الشديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد ترافقها حبات البرد على أجزاء من محافظات الضالع، إب، ذمار، ريمة، صنعاء، حجة، المحويت، عمران وصعدة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين، البيضاء، شبوة، الجوف، سهل تهامة وهضبتي حضرموت والمهرة.

وتُتوقع رياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في إب: 24ملم، حجة: 13.8، حزيز. صنعاء: 13.4، عمران: 7.5، المحويت: 1.5، ريمة: 0.1ملم.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول والجسور الأرضية أثناء وبعد هطول الأمطار وتدفق السيول، ومن الانهيارات الطينية والصخرية على الطرقات الجبلية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.