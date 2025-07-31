أخبار اليمن : 5 مسيّرات يمنية تقصف أهدافاً إسرائيلية

5 مسيّرات يمنية تقصف أهدافاً إسرائيليةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ سلاح الجو المسير، ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ، وذلكَ بخمسِ طائراتٍ مسيَّرةٍ.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، ان العمليَّةُ الأولى استهدفتْ هدفًا حسّاسًا في منطقةِ يافا المحتلَّةِ، وذلكَ بطائرتينِ مسيَّرتينِ، واستهدفت الثانيةُ هدفًا عسكريًّا في منطقةِ عسقلانَ المحتلَّةِ بطائرتينِ مسيَّرتينِ، فيما استهدفت العملية الثالثة هدفًا عسكريًّا في منطقةِ النقبِ المحتلَّةِ، وذلكَ بطائرةٍ مسيَّرةٍ.

وأشار البيان الى ان العمليات حققت أهدافها بنجاح، وأن هذه العمليات لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزة، ورفعِ الحصارِ عنها.