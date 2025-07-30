أخبار اليمن : مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في غزة

مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في غزة
استشهد 25 فلسطينيا على الأقل وأصيب 150 آخرون في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بحق المدنيين المجوعين منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة.
وأكدت المصادر الطبية أن المجزرة الإسرائيلية بحق منتظري المساعدات وقعت في منطقة زيكيم شمال غربي قطاع غزة.
وقالت المصادر إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني نقلت عشرات الجثث والمصابين إلى عدة مستشفيات في مدينة غزة، في ظل عدم قدرة تلك المستشفيات على استيعاب الأعداد الكبيرة التي ما زالت تصل أقسام الطوارئ والاستقبال فيها.
كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 86 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 71 من منتظري المساعدات.
واليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 60 ألفا و138 شهيدا، و146 ألفا و269 جريحا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 104 شهداء بينهم شهيد تم انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، و399 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة إلى أنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب نقص التجهيزات والمعدات.
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