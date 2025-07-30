أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 60 ألفا و138

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 60 ألفا و138ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 60 ألفاً و138 شهيداً، و146 ألفاً و269 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 104 شهداء بينهم شهيد تم انتشال جثمانه من تحت الأنقاض، و399 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منوهة إلى أنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب نقص التجهيزات والمعدات.

وذكرت أن عدد الشهداء الفلسطينيين من منتظري المساعدات الذين وصلوا المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 60 شهيدا، فضلا عن أكثر من 195 جريحا، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا طالبي المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى ألف و239 شهيدا، وأكثر من 8 آلاف و152 جريحا، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى منذ الثامن عشر من شهر مارس الماضي، حينما خرق الاحتلال الهدنة الإنسانية، إلى 8 آلاف و970 شهيدا، و34 ألفا و228 جريحا.