أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ حسين سعدين

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ حسين سعدينبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسين حسين سعدين، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الوهباني، في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ عبدالله حسين صغير سعدين عضو اللجنة الدائمة وإخوانه وآل سعدين مديرية بني العوام محافظة حجة، بمناقب الراحل الوطنية، ودوره الاجتماعي المتميز في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للجميع بهذا المصاب الجلل.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

