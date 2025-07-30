أخبار اليمن : الموت يغيب لطفي لبيب

الموت يغيب لطفي لبيبغيّب الموت صباح الأربعاء الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وسط تأكيدات من مصادر طبية عن وفاته فجر اليوم داخل المستشفى.

توفي الفنان المصري لطفي لبيب صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 74 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض خلال السنوات الأخيرة، حيث أكدت مصادر طبية من داخل المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج أنه فارق الحياة فجرًا، بعد أيام من تدهور حالته الصحية.

كان لطفي لبيب قد مرّ بمراحل علاجية معقّدة مؤخرًا، قبل أن تعاود حالته التراجع في الأيام الماضية، ما استدعى نقله مجددًا إلى الرعاية الطبية، حيث خضع لمراقبة دقيقة على مدار الساعة، إلا أن وضعه لم يشهد تحسنًا يُذكر حتى لحظة الوفاة.

يُعد لطفي لبيب من الأسماء البارزة في السينما والمسرح والدراما المصرية، حيث شارك في أكثر من 100 فيلم سينمائي، و30 عملًا دراميًا، مقدّمًا شخصيات متنوّعة امتزجت فيها الكوميديا بالبعد الإنساني والاجتماعي، ما جعله حاضرًا في ذاكرة الجمهور عبر عقود.

