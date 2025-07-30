أخبار اليمن : 10 دول تعلن اعتزامها الاعتراف بفلسطين

10 دول تعلن اعتزامها الاعتراف بفلسطينوجهت فرنسا و14 دولة، نداءً جماعيًا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين، داعية مزيدًا من الدول للانضمام.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداءً جماعيً: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا".

ومن بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين تسع دول للمرة الأولى وهي: أستراليا، كندا، فنلندا، نيوزيلندا، البرتغال، أندورا، مالطا، سان مارينو ولوكسمبورغ.

فيما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف بفلسطين دعمها، مثل آيسلندا وإيرلندا وإسبانيا

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تتخذ "إسرائيل" إجراءات ملموسة نحو السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الوضع المروع في غزة.

وأضاف أن المساعدات الجوية لغزة "بدأت"، مشيرٕا إلى أنه يرغب في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع.

