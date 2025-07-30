أخبار اليمن : أمطار رعدية متوقعة في 10 محافظات

أمطار رعدية متوقعة في 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وهبوب رياح شديدة تؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحب بعضها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات المحويت، البيضاء، المهرة ومرتفعات كل من أبين وشبوة وحضرموت، وعلى سهل تهامة.

وحسب المركز قد تكون الرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في لحج: 2.4ملم، إب -السدة: 0.6، عمران: 0.2ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، صنعاء، ريمة، ذمار، تعز وكانت خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من مخاطر العواصف الرعدية وتساقط حبات البرد ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.