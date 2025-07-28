أخبار اليمن : شباب اليمن في المجموعة الأولى بكأس الخليج

شباب اليمن في المجموعة الأولى بكأس الخليج
أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج للشباب لكرة القدم تحت سن 20 عاماً، منتخب اليمن ضمن المجموعة الأولى في مواجهة منتخبات السعودية والكويت وقطر.
كما أوقعت القرعة التي سحبت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، منتخبات عُمان والعراق والبحرين ومصر في المجموعة الثانية، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي.
ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة كأس الخليج للشباب في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبلين.
وتأمل الجماهير اليمنية أن يقدم منتخبنا الوطني أداءً مميزًا في هذه البطولة، لا سيما في ظل قوة المجموعة التي وقع فيها.
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