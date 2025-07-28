أخبار اليمن : 8 فوائد صحية للبطيخ.. تعرف عليها

8 فوائد صحية للبطيخ.. تعرف عليهاما لا يعرفه كثيرون أن البطيخ يحمل فوائد صحية مذهلة، بحسب اختصاصية التغذية سعادوتو سليمان النيجيرية.

البطيخ هو فاكهة محبوبة في أنحاء كثيرة من العالم؛ نظراً لطعمه الحلو واحتوائه على نسبة عالية من الماء. لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن البطيخ يحمل فوائد صحية مذهلة، بحسب اختصاصية التغذية سعادوتو سليمان النيجيرية، وفق تقرير لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

توضح سليمان أن البطيخ ليس فقط لذيذاً، بل غني بفيتامينَي «إيه» A و«سي» C، ومضادات الأكسدة مثل الليكوبين (الذي يمنحه لونه الأحمر) والسيترولين، وهو حمض أميني يعزز تدفق الدم ويُستخدم طبيعياً لتحسين الأداء الجنسي لدى الرجال، ويُعرف أحياناً بـ«الفياغرا الطبيعية».

ما هي أبرز الفوائد الصحية للبطيخ؟

1-ترطيب الجسم

البطيخ يتكوّن من 92 في المائة ماءً؛ ما يساعد في ترطيب الجسم خاصة أثناء الحر الشديد.

2-تخفيف آلام العضلات

مركّب السيترولين الموجود فيه يخفف ألم العضلات بعد التمارين دون أن يسبب مشكلات هضمية كما تفعل بعض المسكنات.

3-تحسين صحة القلب

الليكوبين يخفض ضغط الدم والكوليسترول، بينما السيترولين يحفّز إنتاج أكسيد النيتريك الذي يوسّع الأوعية الدموية ويحسّن تدفق الدم.

4-تحسين الأداء الجنسي لدى الرجال

السيترولين يعزّز تدفق الدم نحو العضو الذكري؛ ما يحسن الأداء الجنسي.

5-دعم الكلى

البطيخ يساعد في طرد السموم من الكلى، وقد يقلل من احتمال تكوّن الحصى.

6-تعزيز المناعة وصحة العين

يحتوي على فيتامين «إيه» A الضروري للبصر والجلد، وفيتامين «سي» C الذي يدعم جهاز المناعة.

7-الحفاظ على صحة البشرة

فيتامينا «إيه» و«سي» يساهمان في إنتاج الكولاجين وتجديد خلايا الجلد.

5-تنظيم سكر الدم

يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ومؤشر غلايسيمي منخفض؛ ما يجعله مناسباً لمرضى السكري أو للوقاية منه.

وأما بذور البطيخ، فهي مفيدة أيضا؛ إذ تحتوي على المغنيسيوم والفولات والألياف، وتساهم في خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.*وكالات