أخبار اليمن : 482 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

482 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعةأفادت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، بوصول 100 شهيد و382 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الأرقام الجديدة ترفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59.921 شهيداً و145.233 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ مارس 2025 حتى اليوم 8.755 شهيداً و33.192 مصاباً.

ولفتت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 25 شهيداً وأكثر من 237 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.157 شهيداً وأكثر من 7.758 مصاباً.

كذلك، قالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة سجّلت، خلال المدة نفسها، 14 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لهذه الوفيات إلى 147 حالة، من بينهم 88 طفلاً.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.