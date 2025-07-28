أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة أحمد بركات

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة أحمد بركاتبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ أحمد قائد بركات، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها نجلي الفقيد بشار وبراش أحمد قائد بركات، بمناقب الفقيد ومسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن وإسهاماته الإدارية والقيادية من خلال تقلده عديد من المناصب، منها وزيراً للخارجية بفترة ما بين: 1969م -1970م، ووزيراً للاقتصاد والصناعة خلال فترة: 1983م-1986م، ثم الممثل الشخصي لرئيس المجلس الجمهوري، ورئيس لجنة انتخابات مجلس الشورى: 1970م-1971م، وعضو لجنة الدستور خلال فترة 1970م-1971م، ثم وزيراً الأعلام والثقافة الوطنية ورئيس هيئة تعاون مدينة صنعاء: 1971م-1972م، ثم سفيرا لليمن في عدة دول.

وأشار رئيس المؤتمر إلى مواقف الفقيد الوطنية وإسهاماته في المجالات الاقتصادية والثقافية من خلال تقلده منصب رئيس كرئيس إدارة بنك اليمن الدولي: 1987م-1991م، ونائب وزير النفط والثروات المعدنية: 1991م-1992م، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية: 1992م-1995م، وعضو مجلس أمناء مؤسسة العفيف الثقافية: 1992م-2012م.

وأكد أبو راس أن اليمن خسر برحيل أحمد بركات قائداً محنكاً ورجل دولة سخر جل حياته في خدمة الوطن.

وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته ومحبيه وآل بركات كافة بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

