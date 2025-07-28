أخبار اليمن : طقس اليمن عاصف وماطر وتحذير من السيول

طقس اليمن عاصف وماطر وتحذير من السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع ولحج.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، غرب الجوف ومرتفعات كل من: أبين وشبوة وحضرموت.

وحسب المركز قد تكون الرياح شديدة السرعة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى، خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في صنعاء -السنينة: 09.0ملم، صعدة: 03.1، عمران: 01.0ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية كانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.