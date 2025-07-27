أخبار اليمن : العاصمة تناقش التحضيرات للمولد النبوي

العاصمة تناقش التحضيرات للمولد النبويناقش اجتماع عُقد اليوم بأمانة العاصمة، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، استعدادات قطاع النظافة والبيئة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.

واستعرض الاجتماع المهام المناطة بقطاع النظافة وآليات تنفيذ أعمال النظافة والتحسين، ورفع العشوائيات، والتشجير، إلى جانب خطط التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة في إحياء المناسبة، وإبراز مظاهر الفرح والابتهاج بهذه الذكرى الدينية العظيمة.

وأكد أمين العاصمة أهمية إظهار العاصمة صنعاء بحلة لائقة وبهجة تعكس عظمة المناسبة، داعيًا إلى التفاعل الشعبي الواسع والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والأنشطة المصاحبة، تعبيرًا عن المحبة والولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وشدد الدكتور عباد على ضرورة رفع العشوائيات والمخالفات من الشوارع والأسواق، وتنظيم حركة السير، والحفاظ على النظافة العامة، وتعزيز المظهر الجمالي والبيئي للعاصمة.