أخبار اليمن : مناقشة أوضاع مرضى السرطان بصنعاء

مناقشة أوضاع مرضى السرطان بصنعاءناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، أوضاع مرضى السرطان، وآلية توفير الأدوية وتحسين البيئة العلاجية.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه جهود توفير الأدوية لتخفيف معاناة المرضى، والجوانب المتصلة بإجراء صيانة دورية للأجهزة والمستلزمات الطبية في المركز الوطني لعلاج الأورام والخطط المستقبلية لتوطين الأدوية وإنشاء وحدة لأمراض الدم.

وفي الاجتماع، أكد الوزير شيبان، أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في أداء المهام، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لتجويد الخدمات المقدمة لمرضى السرطان.

وشدد على ضرورة توفير مخزون دوائي من أدوية مرضى السرطان لمواجهة تداعيات العدوان والحصار ومنعه دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، مستعرضًا الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة لمرضى السرطان وتوفير الأدوية.