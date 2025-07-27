أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة حسن الأعجم

الأمين العام يعزي بوفاة حسن الأعجمبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ حسن حسين الأعجم، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي البرقية التي بعثها إلى الأستاذ قاسم حسين الأعجم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، والأستاذ فهد صلاح الأعجم عضو اللجنة العامة للمؤتمر، وإلى شقيق الفقيد الدكتور يحيى حسين الأعجم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، ونجل الفقيد نجيب حسن حسين الأعجم وإخوانه وبقية أفراد الأسرة، وآل الأعجم كافة بمحافظة صعدة، عبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.

سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

