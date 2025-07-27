أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ قاسم المنصوب

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ قاسم المنصوب
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة فـي وفــاة رجـل الاعمال والخير الشيــخ/ قـاســم محمد سعيد المنصـوب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة إب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها أولاد الـفقـيــد/ عـارف قاســم محمد سعيد المنصوب والشيخ/ عبد الكريم قاسم محمد سعيد المنصوب، واخـوانهـم وكــافة ال المنصوب بمحافظة إب، بمناقب الفقيد الحافلة بالبـذل والعطــاء والتضحية والإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والاجتماعية والإنسانية والخيرية والخدمية، والدفاع عن الثوابت الوطنية الثورة والجمهورية والوحدة والاصلاح بين الناس وحل مشاكلهم وقضاياهم وتقديم الخدمات والمساعدات لهم في جميع الظروف والاوقات.
وأكد أن الفقيد كان من خيرة الشخصيات الوطنية والاجتماعية والتجارية الصادقة والمخلصة والوفيه مع الوطن والمؤتمر وكان له مواقف وأدوار بارزة ومشرفة في إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التنظيمية والوطنية.
وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وأحر تعازيه ومواساته لأبناء الفقيد وأسرته ومحبيه كافة بهذا المصاب.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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