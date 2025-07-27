أخبار اليمن : الرهوي لمنتخب الشباب: نجاحاتكم رسالة أمل لليمنيين

الرهوي لمنتخب الشباب: نجاحاتكم رسالة أمل لليمنيينتفقَّد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اليوم، سير معسكر منتخب الشباب لكرة القدم، المقام في المركز الأولمبي بالعاصمة صنعاء.

واطَّلع رئيس مجلس الوزراء ومعه وزيرا الشباب والرياضة الدكتور محمد المولَّد والإعلام هاشم شرف الدين، ووكيل قطاع الرياضة علي هضبان، على مستوى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، وبرنامج الإعداد الذي يخوضه المنتخب استعدادًا للاستحقاقات الكروية المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الأولى للشباب بمدينة أبها، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر 2025م.

وخلال الزيارة، أشاد الرهوي بجهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب وحرصهم على تهيئة أفضل الظروف للاعبين، مرحبًا بجميع اللاعبين الذين يمثلون اليمن الكبير وتواجدهم في عاصمة اليمن السياسية والتاريخية صنعاء.

وأكد دعم حكومة التغيير والبناء للرياضة اليمنية وحرصها على توفير الإمكانات المتاحة التي تمكِّن المنتخبات من تحقيق نتائج مشرِّفة تعكس روح الشباب اليمني وعزيمته.

وحث الجميع على الاعتزاز بوطنهم وحضارته العظيمة وتاريخه الباعث على الفخر والاعتزاز وتأثيره الإيجابي في الحضارة الإنسانية على مدار آلاف السنين بما ذلك التاريخ الإسلامي.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن اليمن انطلاقًا من مسؤوليته الدينية والأخلاقية والإنسانية والتاريخية في إسناد ونصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ينطلق من عمق دوره الإيجابي والأصيل عبر التاريخ.

وعبَّر عن الثقة قدرة اللاعبين على تحقيق إنجازات تليق باسم اليمن، داعيًا إياهم إلى الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم الصورة المشرفة لليمن الواحد.

ولفت الرهوي إلى أن الحكومة تعتبر الرياضة وسيلة لتعزيز الصمود الوطني، وتحرص على الاهتمام بالشباب باعتبارهم ركيزة الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن النجاحات الرياضية تمثل رسالة أمل للشعب اليمني، موجها باستضافة ورعاية المنتخب وتوفير متطلباته.

بدوره أكد وزير الشباب والرياضة، أن المنتخب الوطني للشباب يوحد الوطن في زمن الشتات، مذكرًا أفراد المنتخب بأهمية عكس هويتهم الإيمانية في مشاركتهم الخارجية.

واعتبر زيارة رئيس الوزراء للمنتخب، رسالة دعم معنوية كبيرة للرياضيين، وتعكس اهتمام الحكومة بالشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور المولّد أن الاهتمام بالشباب يأتي من كونهم ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات ورفع راية الوطن في مختلف الميادين.

ولفت إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تهيئة الظروف الممكنة لنجاح المعسكر، بما يمكِّن المنتخب من تمثيل اليمن بصورة مشرِّفة في المحافل الإقليمية والدولية.

فيما أكد وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بقطاع الشباب والرياضة، باعتبارهم أمل المستقبل وواجهة اليمن المشرق في المحافل الرياضية الخارجية.

وتطرق إلى حرص وزارة الإعلام على إبراز إنجازات الرياضيين، وتسليط الضوء على جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، بما يسهم في تعزيز الروح المعنوية للشباب اليمني ويحفِّزهم على تحقيق المزيد من النجاحات.

في حين أشاد المدير الفني لمنتخب الشباب الكابتن محمد النفيعي، بالاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة بالمنتخب.

وعد الزيارة حافزًا للاعبين والجهاز الفني لمضاعفة الجهود وتحقيق أفضل النتائج في البطولة المقبلة، مؤكدًا حرص الجهازين الفني والإداري واللاعبين على تحمل مسؤولية تمثيل اليمن بأفضل صورة، والسعي لتقديم أداء يليق بثقة الجماهير اليمنية ورفع اسم الوطن عاليًا في بطولة كأس الخليج المقبلة وغيرها من الاستحقاقات.

من جهته عبَّر نجم المنتخب الوطني عادل عباس، عن امتنان اللاعبين لزيارة رئيس الوزراء والوزراء لمعسكر المنتخب، بما يمنحهم دفعة معنوية وحافز قوي لبذل أقصى الجهود في التدريبات والمباريات المقبلة.