أخبار اليمن : 90 ألف شخص في غزة يعانون من سوء التغذية

90 ألف شخص في غزة يعانون من سوء التغذيةقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن "واحداً من كل ثلاثة أشخاص في قطاع غزة لم يتناول الطعام منذ عدة أيام"، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأشار البرنامج، في بيان له، إلى أن نحو 90 ألف شخص في غزة يعانون من سوء التغذية، وقد تم تسجيل عشرات الوفيات المرتبطة بذلك خلال الأسبوع الماضي فقط.

ويأتي هذا التحذير في وقت أعلن فيه الكيان الإسرائيلي السماح لبعض الدول بإسقاط مساعدات إنسانية جواً داخل قطاع غزة، كإجراء مؤقت للتخفيف من حدة الأزمة.

وكانت دول أوروبية كبرى، من بينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، طالبت في بيان مشترك، برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن "منع وصول الإمدادات الأساسية إلى المدنيين أمر غير مقبول".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد حذّرت من ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، مشيرة إلى أن الأرقام تضاعفت بين شهري مارس ويونيو، نتيجة للحصار المستمر على القطاع.

وذكرت الأونروا أن مراكزها الصحية أجرت نحو 74 ألف فحص تغذوي للأطفال خلال هذه الفترة، تم خلالها اكتشاف ما يقرب من 5500 حالة سوء تغذية حاد معتدل، وأكثر من 800 حالة سوء تغذية حاد وخيم.