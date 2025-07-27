أخبار اليمن : 88 شهيداً و374 مصاباً في غزة خلال 24 ساعة

88 شهيداً و374 مصاباً في غزة خلال 24 ساعةقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم، إن 88 شهيداً، منهم 12 تم انتشالهم، و374 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء قصف للعدوان الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن الأرقام الجديدة ترفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59.821 شهيداً و144.851 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة منذ مارس 2025 حتى اليوم 8.657 شهيداً و32.810 مصابين.

ولفتت الوزارة أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 11 شهيداً وأكثر من 36 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.132 شهيداً وأكثر من 7.521 مصاباً.

وتواصل "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

كما خلفت الحرب بالإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.