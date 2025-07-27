أخبار اليمن : 133 شهيداً جراء التجويع في غزة

133 شهيداً جراء التجويع في غزة
ارتفعت حصيلة شهداء التجويع في قطاع غزة إلى 133 شهيدا، بعد ارتقاء 6 أشخاص، بينهم طفلان، نتيجة التجويع وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن من بين شهداء سياسة التجويع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 87 طفلا.
يأتي ذلك في وقت تستقبل فيه المستشفيات في قطاع غزة العديد من حالات سوء التغذية ومجاعة بشكل متواصل على مدار اليوم، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
يشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف بين شهري مارس ويونيو الماضيين، نتيجة لحصار قوات الاحتلال المفروض على قطاع غزة.
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