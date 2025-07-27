أخبار اليمن : إحذروا السيول.. أمطار غزيرة على صنعاء

إحذروا السيول.. أمطار غزيرة على صنعاء
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول.
وغمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع العاصمة، في ظل توقعات باستمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة على المدينة وعدد من المحافظات اليمنية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول والجسور الأرضية أثناء وبعد هطول الأمطار وتدفق السيول.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وفي خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.
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