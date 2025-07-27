أخبار اليمن : قوات الاحتلال تقتحم السفينة "حنظلة"

قوات الاحتلال تقتحم السفينة "حنظلة"اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، السفينة "حنظلة" التابعة لمجموعة "أسطول الحرية"، التي كانت متجهة إلى شاطئ قطاع غزة في محاولة لفك الحصار الخانق عنه، وعلى متنها نشطاء عالميون وبرلمانيون أوروبيون.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال هاجم السفينة، فيما لم يعرف بعد مصير طاقمها والمتضامنين، وتم قطع ثلاثة عمليات بث فيديو مباشرة عبر الإنترنت من السفينة بعد دقائق من صعود جنود الاحتلال.

وكانت السفينة قد أطلقت نداء استغاثة قبل عملية الاقتحام، بعد اقتراب بحرية الاحتلال منها.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف "أسطول الحرية"، أن طائرات مسيرة شوهدت تحلق فوق سفينة "حنظلة"، التي أبحرت من السواحل الإيطالية في وقت سابق من يوليو الجاري، باتجاه قطاع غزة.

وكانت السفينة قد غادرت ميناء سيراكوزا الإيطالي في 13 يوليو، وتوقفت في ميناء غاليبولي في 15 من الشهر نفسه لإصلاح مشكلات تقنية، قبل أن تتابع رحلتها مجددا في 20 يوليو وعلى متنها 21 ناشطا دوليا، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد اعترض، في 9 يونيو الماضي، سفينة "مادلين" التابعة أيضا لأسطول الحرية، أثناء وجودها في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى غزة، واعتقل 12 ناشطا دوليا كانوا على متنها، قبل أن يرحلهم لاحقا بعد توقيعهم على تعهد بعدم العودة.

ويعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع تفاقم المجاعة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.