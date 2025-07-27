أخبار اليمن : مرور صنعاء يتوعد هؤلاء بعقوبات قاسية

مرور صنعاء يتوعد هؤلاء بعقوبات قاسيةأصدر مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي، اليوم، تعميماً رسمياً صارماً إلى جميع قيادات وضباط وأفراد شرطة المرور، أكد فيه ضرورة الالتزام الكامل والفوري بتنفيذ لائحة مخالفات الدراجات النارية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

وشدد اللواء البراشي على أن شرطة المرور هي الجهة المعنية بتنفيذ هذه اللائحة، وعليها تقع مسؤولية تطبيقها بشكل حازم دون تهاون، مشيراً إلى أن التنفيذ الرسمي للائحة على منتسبي المرور سيبدأ مطلع شهر أغسطس القادم.

وحث جميع منتسبي شرطة المرور، من مالكي الدراجات النارية الخاصة أو سائقي الدراجات التابعة للإدارة، على الالتزام التام ببنود اللائحة وتنفيذها دون استثناء، مؤكداً أن أي مخالفة تُرتكب من داخل شرطة المرور لن يتم التغاضي عنها.

وأوضح التعميم أن "أي مخالفة تُرتكب من أحد منتسبي شرطة المرور ستُعامل بعقوبة مضاعفة، ويُحمّل المدير أو القائد المباشر المسؤولية الكاملة عنها، باعتبار أن شرطة المرور ينبغي أن تكون القدوة الحسنة للآخرين."

وأشار إلى أن هذا التوجيه يأتي في إطار تعزيز الانضباط المؤسسي، بحيث يكون رجال المرور أول الملتزمين بالقانون قبل أن يُطالبوا الآخرين بذلك.

وأكد اللواء البراشي أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيقاً حازماً وشفافاً لبنود اللائحة، محذراً من أي تهاون في التنفيذ أو تجاوز في التطبيق.