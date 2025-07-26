أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 59733

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 59733ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 59 ألفاً و733 شهيداً، و144 ألفاً و477 مصاباً.

وأوضحت السلطات الصحية في غزة، في بيان لها اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 57 شهيدا و512 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضاف البيان أن عدد الشهداء الفلسطينيين من منتظري المساعدات الذين وصلوا المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 29 شهيدا، فضلا عن أكثر من 165 جريحا، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا طالبي المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى ألف و121 شهيدا، وأكثر من 7 آلاف و485 جريحا.

وأشار إلى أن حصيلة الشهداء والجرحى منذ الثامن عشر من شهر مارس الماضي، بلغت 8 آلاف و581 شهيدا، و32 ألفا و436 جريحا.