أخبار اليمن : استهداف 4 أهداف حيوية بفلسطين المحتلة

استهداف 4 أهداف حيوية بفلسطين المحتلةأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية، استهدفت أهدافا حيوية للعدو الصهيوني في مناطق بئر السبع وأم الرشراش وعسقلان والخضيرة في فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن القوة الصاروخية نفذّت عملية عسكرية نوعية، استهدفت هدفًا حساسًا للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفذ ثلاث عمليات عسكرية بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت ثلاثة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق أم الرشراش، وعسقلان، والخضيرة جنوب حيفا في فلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح.

وجددّت القوات المسلحة اليمنية، أنها تدرس مزيدًا من الخيارات التصعيدية التي تساهم في وقف العدوان وحرب التجويع والإبادة التي يقترفها العدو الإسرائيلي وبمشاركة أمريكية ضد الأشقاء في قطاع غزة، ولن تتراجع عن موقفها الثابت في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات.