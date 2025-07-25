أخبار اليمن : الثوابتة: اليمن كان وسيبقى رمزاً للعزة والكرامة

الثوابتة: اليمن كان وسيبقى رمزاً للعزة والكرامة
أشاد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الدكتور إسماعيل الثوابتة، مجددا، بمواقف أهل اليمن في نصرة قطاع غزة؛ وبخاصة من خلال ما يسطروه من موقف عظيم في الحشود الشعبية المليونية غير المسبوقة، التي تدهش العالم؛ وآخرها المسيرة المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء اليوم، وفي كل المحافظات اليمنية الحرة.
وقال إسماعيل الثوابتة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة: "اليمن كان وسيبقى رمزاً للعزة والكرامة والمروءة الأصيلة في زمن الردّة والهوان والانبطاح.. هذه مشاهد الحشود الشعبية المليونية غير المسبوقة تُدهش العالم، واليمنيون يخرجون عن بكرة أبيهم نصرة لقطاعنا الحبيب قطاع غزة الجريح، كأنهم يقولون: "لن نترك فلسطين وحدها، ولو اجتمع الكون على خذلانها".
وأضاف: "الشعب اليمني العظيم يثبت مجدداً أنه منبع الأصالة والنَّخوة، لا يشبهه شعبٌ على وجه الأرض.. هذه المشاهد تهز القلوب وتؤكد أننا في غزة لسنا وحدنا، فثمة من يساندنا ويشعر بوجعنا قولاً وفعلاً وعملاً".
واختتم الثوابتة بالقول: "يا أهل اليمن.. يا إخوان الصدق والحكمة والإيمان: رفع الله قدركم، وبيض وجوهكم، ونصركم على عدونا وعدوكم، ولا نامت أعين الجبناء والخونة والمتخاذلين والمُطبّعين".
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