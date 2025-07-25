أخبار اليمن : الخارجية تؤكد تضامن اليمن مع روسيا

الخارجية تؤكد تضامن اليمن مع روسياعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن خالص تعازي ومواساة الجمهورية اليمنية لحكومة وشعب جمهورية روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة روسية بمقاطعة أمور، والذي أسفر عن مصرع جميع ركابها.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامن الجمهورية اليمنية مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في هذا الحادث الأليم.

وكانت السلطات الروسية عثرت، الخميس، على حطام طائرة ركاب "أن-24" في منطقة تيندا بمقاطعة أمور في الشرق الأقصى الروسي، وعلى متنها 49 شخصا، لقوا مصرعهم جميعاً.