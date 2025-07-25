أخبار اليمن : 556 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعة

556 شهيداً ومصاباً في غزة خلال 24 ساعةوصل 89 شهيداً و467 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان مساء اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 8527 شهيداً و31924 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 59 ألفاً 676 شهيداً، و143 ألفاً و965 مصاباً.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 9 شهداء، وأكثر من 45 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1092 شهيداً، وأكثر من 7320 مصاباً.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.