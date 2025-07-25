أخبار اليمن : 122 شهيداً جراء التجويع في غزة

122 شهيداً جراء التجويع في غزةأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا.

وأكدت مصادر طبية في القطاع، أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن إسرائيل تواصل استخدام التجويع أسلوب حرب وأداة لارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وأضافت أمنستي -في بيان- أن معاناة الجائعين في غزة تتفاقم بفعل نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي المستخدم سلاح حرب مدمرا، مشيرة إلى أن إسرائيل تتعمد تجويع الفلسطينيين، وأنه يجب وقف الإبادة الجماعية في القطاع الفلسطيني الآن.

وقالت أيضا إن على إسرائيل رفع القيود عن دخول المساعدات فورا، والسماح للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات، كما أن عليها السماح للفلسطينيين في غزة بالحصول على المساعدات دون قيود وبشكل آمن.

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية حنان بلخي في تصريحات صحفية، إن “المنظمة تخشى من زيادة كبيرة جدا في الوفيات بسبب المجاعة في غزة” مؤكدة أنه لم يدخل إلى قطاع غزة سوى القليل جدا من المساعدات.

وأضافت المسؤولة الأممية أنه لا يوجد مستشفى يعمل بشكل كامل في قطاع غزة، كما أن هناك خشية حقيقية على حياة الطواقم الطبية في غزة بسبب المجاعة.

وتابعت “20% من الحوامل في غزة يواجهون المجاعة، بينما يعاني الأطفال في القطاع بشكل كبير جدا بسبب المجاعة”.

وأكدت حنان بلخي أن الوضع في غزة كارثي وقرابة 2.1 مليون من سكانه يواجهون المجاعة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك عمل دؤوب لإنهاء هذه الحرب وفتح المعابر فورا.

تجويع متعمد

في حين قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن تجويع سكان غزة مصطنع ومن صنع الإنسان. وطالبت الوكالة بإدخال الطعام بطون الجائعين، ورفع الحصار.

وقالت أطباء بلا حدود إن "ما يحدث في غزة تجويع متعمد للناس تمارسه السلطات الإسرائيلية، وأن على السلطات الإسرائيلية السماح بدخول إمدادات الغذاء والمساعدات إلى غزة على نطاق واسع".

وأضاف بيان لأطباء بلا حدود، أن المرضى والعاملون في مجال الرعاية الصحية بغزة يكافحون الآن من أجل البقاء على قيد الحياة، بسبب الجوع.

وأشار البيان إلى تضاعف عدد المسجلين للعلاج من سوء التغذية في العيادات التابعة لأطباء بلا حدود في غزة أربع مرات منذ 18 مايو/أيار الماضي، بينما ارتفع معدل سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة بغزة وتضاعف ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي، أن أزمة الجوع في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والمطلوب وقف إطلاق النار.