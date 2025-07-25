أخبار اليمن : فرنسا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

فرنسا تعلن الاعتراف بدولة فلسطينأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أنّه سيعلن عن ذلك، رسمياً، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس الفرنسي: "وفاءً لالتزامنا التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن هذا القرار رسميًّا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل."

وأضاف: الأولوية الآن هي إنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدات للسكان المدنيين.

وأوضح أنه لا بد من وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة لسكان غزة مع تأمين غزة وإعادة إعمارها ومن الضروري بناء دولة فلسطين، وضمان قدرتها على البقاء.

وأكد أن شعب بلاده يريد السلام في الشرق الأوسط، كما يقع على عاتق الفرنسيين مع الشركاء الدوليين إثبات أن السلام ممكنٌ.