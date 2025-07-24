أخبار اليمن : الأونروا: سكان غزة جثث تمشي على الأرض

الأونروا: سكان غزة جثث تمشي على الأرضحذر المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السكان باتوا في حالة مأساوية بين الحياة والموت.

وقال لازاريني، في منشور على منصة "إكس” اليوم الخميس: إن "الناس في غزة ليسوا أحياءً ولا أمواتاً، إنهم جثث تمشي على الأرض، هذا ما قاله لي أحد الزملاء في غزة هذا الصباح”.

وأشار لازاريني، إلى أن واحدًا من كل خمسة أطفال في مدينة غزة يعاني من سوء التغذية، وفقًا لأحدث تقارير "أونروا"، وسط تزايد الحالات يوميًا.

وأضاف: "عندما يرتفع سوء التغذية بين الأطفال، تنهار آليات التكيّف، ويختفي الوصول إلى الغذاء والرعاية، ويبدأ شبح المجاعة في التسلل بصمت".

وأوضح أن معظم الأطفال الذين تراهم فرق "أونروا" في الميدان يعانون من الهزال الشديد والضعف العام، وهم معرضون للموت إن لم يتلقوا العلاج العاجل، مشيراً إلى أن أكثر من 100 شخص، غالبيتهم من الأطفال، توفوا جوعًا وفقًا للتقارير.

ذكر أن هذه الأزمة المتصاعدة لا تترك أحدًا بمنأى، حتى من يحاولون إنقاذ الأرواح، إذ إن العاملين في القطاع الصحي بالأونروا يعيشون على وجبة واحدة صغيرة يوميًا، غالبًا ما تكون من العدس فقط، حسب قوله.

ولفت إلى أن بعضهم بدأ ينهار من الجوع أثناء العمل، مؤكداً أنه "عندما لا يجد من يعتني بالناس ما يأكله، فإن النظام الإنساني بأكمله ينهار".

وأفاد بأن أهالي غزة جائعون لدرجة تعيقهم عن رعاية أطفالهم، والمرضى الذين يصلون إلى عيادات الأونروا يفتقرون إلى الطاقة والطعام والوسائل اللازمة للالتزام بالتوصيات الطبية.

وتابع لازاريني: "العائلات لم تعد قادرة على الصمود، إنها تنهار وغير قادرة على البقاء. وجودها ذاته بات مهددًا".

ووجّه المفوض الأممي، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي قائلاً: "اسمحوا للشركاء الإنسانيين بإيصال المساعدات إلى غزة دون قيود أو انقطاع. لدينا في أونروا ما يعادل 6,000 شاحنة محملة بالغذاء والإمدادات الطبية جاهزة في الأردن ومصر".

وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 59,587 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 143,498 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.