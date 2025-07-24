أخبار اليمن : 59587 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

59587 شهيداً منذ بدء العدوان على غزةارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 59 ألفا 587 شهيداً، و143 ألفاً و498 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 89 شهيدا، بينهم 10 جرى انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، و453 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ونوهت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي إلى 8447 شهيدا و31457 مصابا.

وأشارت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات بلغ 23 شهيدا وأكثر من 68 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1083 شهيدا و7275 مصابا.