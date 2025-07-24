أخبار اليمن : قائمة سوداء لتجار المواد الكهربائية بصنعاء

قائمة سوداء لتجار المواد الكهربائية بصنعاءناقش اجتماع بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس معين المحاقري، أوضاع تجار المواد الكهربائية والطاقة.

وفي الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري، أكد الوزير المحاقري، أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية واللوائح المعتمدة لضمان جودة المنتجات.

ولفت إلى توجه الهيئة لتطبيق سياسة "القائمة السوداء" بحق التجار المخالفين، بهدف تنظيم السوق وبما يحمي المستهلك والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى جاهزية مركز التدريب والتأهيل في الهيئة، لتطوير مهارات العاملين في الشركات المعنية بقطاع الكهرباء والطاقة وغيرها من المجالات في القطاع الخاص.

بدوره، أشار المدير التنفيذي للهيئة إلى الدور المحوري لمركز الكهرباء والطاقة المتجددة الذي تم تدشينه حديثاً، لتقديم خدمات الفحص وفق المعايير العالمية وضمان جودة المواد والآلات الكهربائية وتقليل الخسائر الناتجة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

وحث التجار على التسجيل في منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة "تسهيل" لتسهيل معاملاتهم.

فيما أشاد تجار المواد الكهربائية والطاقة بجهود وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس والحرص على تقديم خدمات متميزة ودعم القطاع الخاص.

عقب الاجتماع، اطلع تجار المواد الكهربائية على مختبرات مركز الكهرباء والطاقة المتجددة، وما يتضمنه من تجهيزات حديثة لفحص المنتجات الكهربائية وضمان مطابقتها للمعايير.