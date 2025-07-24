أخبار اليمن : الأونروا تدعو إلى رفع الحصار عن غزة

الأونروا تدعو إلى رفع الحصار عن غزةدعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة "إكس"، أن لديها وحدها "آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات في الدول المجاورة تنتظر الإذن بالدخول إلى غزة".

وأكدت "الأونروا" أن الوضع الإنساني في القطاع وصل إلى مرحلة حرجة، مشيرة إلى أن الناس يغمى عليهم من شدة الجوع، ومن ضمنهم موظفو الوكالة، بينما "يموت الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة نتيجة سوء التغذية الحاد".

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) قد حذر، أول من أمس، من أن "العائلات في غزة تواجه جوعاً كارثياً"، وسط استمرار نقص المواد الغذائية والطبية بشكل غير مسبوق.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت أكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية، تحذيراً من خطر "مجاعة جماعية" في غزة، من جراء الحرب والحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع.

وقالت المنظمات في بيانها: "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال".

كما دعا البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح كل المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحر للمساعدات الإنسانية إليه.