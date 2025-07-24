أخبار اليمن : بن حبتور يقدّم واجب العزاء لمحافظ شبوة

بن حبتور يقدّم واجب العزاء لمحافظ شبوةقام عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، بزيارة إلى منزل محافظ محافظة شبوة اللواء عوض محمد بن فريد العولقي، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشخصية القبلية والاجتماعية البارزة الشيخ محمد عوض حسين الطوسلي.

وخلال الزيارة، عبّر الدكتور بن حبتور عن خالص تعازيه وصادق مواساته لمحافظ شبوة وكافة ابناء شبوة، ولشقيق الفقيد نجيب عوض الطوسلي، ونجله منير محمد عوض الطوسلي، وقبيلة الطواسل خاصة، وقبائل العوالق عامة، بهذا المصاب الجلل.

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بالمواقف الوطنية والمجتمعية للفقيد الشيخ الطوسلي، الذي كرس حياته في خدمة وطنه ومجتمعه، وساهم بفاعلية في إصلاح ذات البين، وتعزيز قيم التعايش والتلاحم الاجتماعي، والذي كان قدوة في النزاهة والصدق والإخلاص.

وأكد الدكتور بن حبتور أن الوطن ومحافظة شبوة فقدا برحيل الفقيد أحد رموزه القبلية والاجتماعية المشهود لهم بالحكمة والوطنية، ممن كان لهم دور بارز في الحفاظ على وحدة الصف الاجتماعي وتعزيز الأمن والاستقرار.

واختُتمت الزيارة بقراءة الفاتحة على روح الفقيد، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، سائلين الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه، عبّر محافظ شبوة اللواء الركن عوض محمد بن فريد العولقي عن شكره وامتنانه وتقديره لعضو المجلس السياسي الأعلى على هذه الزيارة الإنسانية، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب أجره وجميع الحضور، ويجنبهم وأهلهم ما يكرهون.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.