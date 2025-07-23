أخبار اليمن : عقوبات صارمة لمخالفات الدراجات النارية بصنعاء

عقوبات صارمة لمخالفات الدراجات النارية بصنعاءأعلنت شرطة المرور، عن نشر لائحة جزاءات المخالفات المرورية الخاصة بالدراجات النارية، والتي أُقرت بموجب قرار مجلس الوزراء، على أن يبدأ تطبيقها رسمياً ابتداءً من الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025م.

وتتضمن اللائحة عقوبات مالية وإدارية على تسع مخالفات مرورية تُعد من أبرز مسببات الحوادث والازدحامات في الشوارع العامة، وتتنوع بحسب المخالفات المرتكبة ومضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

وأوضح مدير عام شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي أن الهدف من اللائحة ليس العقاب بقدر ما هو حماية الأرواح وتنظيم السير في الطرقات.. مشيراً إلى أن الدراجات النارية أصبحت جزءاً من الواقع المروري، لكنها بحاجة إلى ضوابط تحفظ أمن وسلامة الجميع.

ولفت إلى أن النظام ليس قيداً، بل أمان، وحين يلتزم الجميع، يصبح الطريق أكثر أماناً.. مبينا أن شرطة المرور وبعد حملة التوعية المرورية التي أطلقتها بداية شهر يوليو الحالي، ستطلق حملات ميدانية لضبط المخالفين للائحة الجديدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد على أن التطبيق سيكون بكل حزم وعدالة.. داعياً المواطنين للتعاون في سبيل بناء بيئة مرورية منضبطة تحفظ الأرواح والممتلكات.

وتضمنت المخالفات المشمولة في اللائحة، السير بدون لوحات، وعكس الخط، وقطع الإشارات وعدم ارتداء الخوذة، والركوب لأكثر من شخص، واستخدام أجهزة مزعجة وكشافات ممنوعة، والوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات، والسير على الأرصفة والجزر الوسطية، وغيرها من المخالفات الخطرة.

ودعت شرطة المرور الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.