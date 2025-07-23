أخبار اليمن : الراعي يفتتح المؤتمر العلمي الرابع للأمراض الجلدية

الراعي يفتتح المؤتمر العلمي الرابع للأمراض الجلديةافتتح رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي اليوم بصنعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع للامراض الجلدية والتناسلية، الذي تنظمه على مدى يومين الجمعية اليمنية لأطباء الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل.

وخلال الافتتاح أشاد نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالسلام هشول بإقامة وتنظيم المؤتمر الذي يدل على الاهتمام ومواكبة آخر التطورات العلمية في هذا المجال، كما حث وزارة الصحة والهيئات المعنية على الاهتمام بمراكز الحروق، كون العدوان على اليمن خلف الكثير من التشوهات والحروق من ابناء اليمن، إلا أنه وبفضل الله ثم بفضل الكوادر الوطنية تم علاج وتجميل العديد منهم رغم حالاتهم الصعبة وتم توفير السفر الى الخارج، كما حث الحكومة على الاهتمام بهذا الاختصاص ومتمنياً للمؤتمر النجاح.

من جانبه حيا وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبدالكريم شيبان، الحراك العلمي من خلال هذا المؤتمر في ظل العدوان والحصار، إلا أنه يمثل انتصار ونجاح كبيرين نحو تطوير التخصصات والخدمات الطبية، خاصة أن الامراض الجلدية والتناسلية من التخصصات المعقدة، وهو ما يتطلب مواكبة التطورات العلمية والبحثية ومتابعة كل جديد في علوم وتقنيات هذا التخصص.

من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لأطباء الامراض الجلدية والتناسلية والتجميل رئيس المؤتمر ا. د. مطيع عبدالله ابو عريج، أن المؤتمر يناقش في 38 ورقة علمية وبحثية كل ما هو جديد وحديث في مجال الامراض الجلدية والتناسلية والتجميل والتقنيات المرتبطة بهذا التخصص، حيث يشارك في المؤتمر عدد من الاساتذة والباحثين من اليمن ومن خارج اليمن، من أمريكا وسويسرا وإيطاليا ولبنان والأردن ومصر والامارات والعراق عبر تقنيات بث مباشرة.

وأشار الدكتور مطيع ابو عريج الى ورشتا عمل تتخلل المؤتمر الغرض منها تعليم وتدريب اطباء الجلدية والتناسلية والتجميل على كل ما هو جديد من العلوم والتقنيات في هذا المجال، بالاضافة الى مشاركة اطباء باطنية وأطفال في مواضيع مشتركة بالامراض الجلدية والتناسلية والتجميل، منوهاً الى بث فعاليات المؤتمر مباشر في كليات الطب بجامعات حضرموت وعدن وتعز، من أجل أن تعم الفائدة للجميع.

ومن جانب المشاركين قال الدكتور علي البراشي استشاري الامراض الجلدية والتناسلية والعقم وتجميل البشرة، إن المؤتمر يمثل نقلة نوعية لتبادل الخبرات بين الاطباء والمختصين خاصة أن المؤتمر يشهد مشاركات من داخل اليمن وخارجها، وذلك حول كل ما هو جديد في علوم وتقنيات وتكنولوجيا الامراض الجلدية والتناسلية والتجميل، مبيناً أن الامراض الجلدية من التخصصات الحساسة، وهو ما يتطلب من المجتمع مزيد من الوعي في التعامل مع الامراض الجلدية ومراجعة مختصين في هذا المجال، ومحذراً من. للجوء الى وسائل بديلة كالاعشاب وغيرها، التي تسبب مضاعفات خطيرة، قد تسبب أمراض خطيرة وتشوهات يصعب تجميلها.