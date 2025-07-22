أخبار اليمن : غزة.. 900 ألف طفل يعانون من الجوع

غزة.. 900 ألف طفل يعانون من الجوعأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سلمية، اليوم، أنّ 21 طفلاً توفوا بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع =خلال الساعات الـ72 الماضية.

وقال أبو سلمية: "وصلت هذه الوفيات خلال الـ72 ساعة الماضية إلى مستشفيات غزة"، مشيراً إلى أنّنا "مقبلون على أرقام مخيفة من الوفيات بسبب التجويع الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة".

وأشار إلى أنّ "900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، 70 ألفاً منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية".

وبلغ العدد الإجمالي "لوفيات المجاعة وسوء التغذية 101 حالة وفاة بينهم 80 طفلاً"، وفق حصيلة لوزارة الصحة في القطاع الثلاثاء.

من جهتها، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الأزمة مرشحة للتفاقم السريع ما لم يُسمح بإدخال المساعدات الغذائية والعلاجية بشكل عاجل.

وأكدت أن أكثر من 100 ألف طفل وحامل في غزة يعانون من مستويات حرجة من سوء التغذية، وذلك يجعل حياتهم في خطر دائم.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد حذّرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لحصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.