أخبار اليمن : موجة الحر مستمرّة.. وتحذير للمواطنين

موجة الحر مستمرّة.. وتحذير للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة وخفيفة على المرتفعات الجبلية والسواحل الشرقية، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز يُتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ريمة، ذمار، إب، الضالع، تعز ومرتفعات: المهرة، شبوة، لحج وأبين، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وقد تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا حارة ورطبة مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، والرياح شديدة السرعة إلى شديدة جدا على أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً جافةً وحارة إلى شديدة الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية ومن التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.

ونصح المركز المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.