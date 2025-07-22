أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل الجنداري

الامين العام يواسي آل الجنداري
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ/ عبدالكريم محمد الجنداري، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، نائب رئيس الدائرة التربوية والتعليمية، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، وإخوانه، وأولاد الفقيد وكافة آل الجنداري، وذلك بوفاة شقيقه الاخ/ يحيى محمد الجنداري، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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